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В РА будут развивать фигурное катание и хоккей

В Майминском районе продолжается строительство ледового дворца "Атлант". На создание спортивно-оздоровительного комплекса председателем правительства России Дмитрием Медведевым было выделено 367 миллионов рублей. Ход строительства объекта осмотрел глава региона Александр Бердников.

Вопрос о строительстве ледового дворца решился ещё в 2011 году. Выделение средств на это стало итогом встречи главы Александра Бердникова с министром спорта Виталием Мутко. Всего было освоено около 100 млн рублей. В 2014 году строительные работы из-за отсутствия финансирования были приостановлены. Для завершения объекта требовалась помощь федерального центра. Александр Бердников обратился к Президенту России, Владимир Путин дал поручение выделить средства на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант». Республика Алтай стала одним из трех регионов России, получившим в этом году субсидию на строительство спортивных объектов. Всего было распределено практически полтора миллиарда рублей на три объекта: реконструкцию стадиона в Карачаево-Черкессии, спортивно-культурного центра в Тыве и строительство нашего спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Это уникальный объект с современным оборудованием. Кризисные времена повлияли - прекратилось финансирование. В РА таких денег нет. Я ещё раз обратился к главе государства в этом уже году, во время его нахождения в Горном Алтае, вот буквально не так давно. Президент поддержал нашу просьбу - он сказал, что нужно завершать объект - дал поручение и в кратчайшие сроки было выделено, при всей сложности экономической ситуации в России, 367 млн рублей на завершение строительства этого дворца. У нас нормальный, прекрасный стадион современный, плавательный бассейн, в районах спортивные объекты мы сооружаем».

Сегодня здесь проведен частичный ремонт существующего фундамента, устроен котлован под пожарный резервуар и выполнена гравийно-песчаная подсыпка под блок ледовой арены.

ВАЛЕРИЙ ВАВИЛКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО"ГОРНО-СТРОЙ": «Всего 6500 кв м покрытия из них 1000 кв. м. уже практически на объекте, то есть вот эту часть мы уже привозим. Плюс заключены договора с организацией, которая будет делать крышные работы по всему объему и как я доложил договора по бетонным работам, металлическим конструкциям предварительные есть».

Александр Бердников, осматривая строительство спортивного комплекса, поручил подрядчику уделить особое внимание не только качеству выполняемых работ, но и темпам возведения объекта. Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Майме - это крытая круглогодичная площадка с искусственным льдом. Он станет первым ледовым дворцом в республике. Кроме того, здесь будет зал для занятия игровыми видами спорта такими как волейбол, теннис, баскетбол. Общая площадь здания составит почти 7 тысяч квадратным метров. Открытие "Атланта" планируется на сентябрь 2018 года.

Иван Яськов