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В Купчегене Онгудайского района провели водопровод

Благоустройство сел республики. В течение многих лет жителям одного из микрорайонов приходилось самим обеспечивать себя водой. Новый водопровод обеспечит около 40 домов, его длина более 5 км. В 2018 году планируется построить еще 6 км.

Население Купчегеня около 800 человек. В селе насчитывается 280 домов. Местность здесь горная, земля каменистая и с водой возникают проблемы. На правом берегу реки Ильгумень летом очень жарко, потому что вокруг камни. В течение 20 лет жителям приходилось рыть каналы для полива огородов, а питьевую воду носили сами.

Глава региона Александр Бердников в ходе рабочей поездки обратил внимание на данную проблему и распорядился о выделении денежных средств. Так, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» были выполнены строительно-монтажные работы. Генеральный подрядчик ООО «Горизонт». Общая стоимость контракта составляет более 43 млн рублей.

ВЛАДИМИР МАНДАЕВ, ГЛАВА КУПЧЕГЕНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Протяжённость 10 км 86 метров. В 2016 году в декабре была пробурена скважина, в 2017 году построено 5 км 200 метров. Осталось 5 км с лишним».

В скважину теперь необходимо подвести электролинию и жители будут обеспечены водой. Все работы должны быть завершены к концу октября. В 2018 году в Купчегене планируется провести еще 5 километров 800 метров водопровода.

Иван Яськов