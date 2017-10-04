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Игорю Яимову исполнилось 60 лет

Заслуженный врач РФ, спикер парламента, министр здравоохранения РА. 4 октября юбилейный день рождения отмечает Игорь Яимов. Свою трудовую деятельность Игорь Эжерович начал в 1981 году. С тех пор и по сей день он был и остается неравнодушным к своей профессии, землякам и родному краю.

Уроженец села Усть-Кан, выпускник областной национальной школы и Алтайского государственного мединститута. С юных лет Игоря Яимова отличали трудолюбие, высокий профессионализм и активная жизненная позиция. Сегодня нисколько не чувствую себя на 60, признается сам юбиляр. Эта дата ассоциируется у него с запуском спутника земли в космос, который состоялся именно 4-го октября 1957-го года.

ФЕДОР ФЕДОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ РА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ: «Сегодня вообще знаменательный день в истории всего человечества. Сегодня исполняется ровно 60 лет запуску первого искусственного спутника земли. И именно в этот день суждено было появится на свет нашему сегодняшнему юбиляру Игорю Эжеровичу».

Много лет Игорь Эжерович проработал в Бюро судебно-медицинской экспертизы, сначала врачом, а потом и начальником. С 97-го года - депутат Верховного Совета, а затем - председатель Госсобрания - Эл Курултай. Он внес весомый вклад в разработку и усовершенствование законодательной базы республики, при его участи подготовлено и принято более 350-ти законов. Деятельность Госсобрания под руководством Игоря Яимова получила достойную оценку в парламентских кругах Москвы и Сибири.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Он всегда если что-то обещает, старается довести решение вопроса до конца. Слов попусту не бросает, он такой напористый. Если определил цель, то он идет по ней и доводит этот вопрос до логического решения. Это очень хорошее качество руководителя».

Уже имея солидный опыт практической работы, Игорь Эжерович получил второе высшее образование в Российской академии госслужбы при Президенте России. Это помогло ему на посту министра здравоохранения. В те годы очень много сделано в плане укрепления материально-технической базы медицины РА, строительства ФАПов, приобретения высокотехнологичного оборудования для больниц. Многие коллеги знают его как талантливого руководителя, умеющего поддержать корпоративный дух.

Владимир Попошев