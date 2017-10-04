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В Усть-Коксинском районе ремонтируют муниципальные дороги

Переданы на муниципальный уровень. Два года назад ответственность за содержание местных дорог легла на районные власти.

Именно тогда в администрации Усть-Коксинского района было принято решение создать дорожный участок на базе унитарного муниципального предприятия «Тепловодстройсервис».

С руководителем Мариной Слатвинской и инженером Александром Кассиром мы встретились в Сугаше, именно здесь в настоящие время ведётся гравийная отсыпка.

По контракту в этом году ремонту подлежат пять километров. Погода установилась, и как видим дорожные работы идут полным ходом.

За октябрь также предстоит привести в порядок полотно в Тихоньком и Огнёвке.

За два года существования участка много сил и средств районной администрацией было направлено на укомплектование его спецтехникой, результат два автогрейдера, бульдозер, два КАМАЗа.

МАРИНА СЛАТВИНСКАЯ ДИРЕКТОР МУП «ТЕПЛОВОДСТРОЙСЕРВИС»: «Техники, которой действительно не хватало для того, чтобы начать нормальные масштабные работы по ремонту дорог местного значения. Немаловажную роль в приобретении техники играет администрация, там вложены средства дорожного фонда, и Правительства республики Алтай на приобретение экскаватора также были средства выделены в сумме 2 миллиона рублей».

Всего несколько недель технические характеристики, последнего приобретения стоимостью в девять миллионов рублей, тестирует опытный машинист Николай Шатаев.

Новый экскаватор российского производства улучшен современным двигателем и импортной гидравлической системой. За смену он отгружает более 300 куб песчано-гравийной смеси.

НИКОЛАЙ ШАТАЕВ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА МУП «ТЕПЛОВОДСТРОЙСЕРВИС»: «Техника хорошая, новая, что скажешь новое всё хорошие приятно работать. Любая техника требует к себе внимания, как к супруге практически не знаю, как сказать модификации разные, управление одно гидравлика, какие-то помощнее, какие послабее».

Правительством региона ведется большая работа по привлечению средств, направленных на улучшение состояния автомобильных магистралей. Второй год из федерального бюджета поступают средства и на ремонт региональных дорог.

Светлана Мороз