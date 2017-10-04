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В Кош-Агаче после глобальной реконструкции открылся новый офис Сбербанка

Ближе, доступнее, оперативнее. Для жителей высокогорного района теперь доступен не только весь спектр услуг, но и расширена зона "24" - круглосуточных банкоматов.

Открытие обновленного офиса в райцентре ждали очень долго как сотрудники, так и клиенты. Старое здание не только утратило внешний и внутренний вид, но и перестало соответствовать современным требованиям. И наконец, очередной дополнительный офис Сбербанка, в рамках программы переформатирования, гостеприимно распахнул свои двери и в Кош-Агаче.

Здесь просторный и удобный клиентский зал, выделены комфортные места для общения клиентов специалистов по продажам. В операционном зале установлен Интернет-киоск с возможностью совершения операций в системе «Сбербанк-Онлайн».

КАЙРАТ МАЙЖЕГИШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №041, с. КОШ-АГАЧ: «У нас появились безбарьерные места обслуживания. Клиенты обслуживаются "сидя-сидя". А для сотрудников у нас устроена так называемая пневмо-почта. Сотрудники отправляют почту друг-другу вакуумной почтой».

Открытие и ведение банковских счетов, денежные переводы, оформление и выдача кредитов, электронных карт, страхование и многое другое. Вот неполный перечень услуг, предоставляемых новым офисом.

Так называемое "безбарьерное" обслуживание делает процесс общения клиентов и сотрудников банка более свободным. А при входе в офис размещено порядка 10 банкоматов и информационно-платежных терминалов, которые работают в круглосуточном режиме.

МАРИНА МЕЗЕНЦЕВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРНО-АЛТАЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №8558 ПАО СБЕРБАНК: «Это одно из лучших зданий в Кош-Агаче получилось и зона "24" самая большая в РА, здесь будет точно комфортно обслуживаться всем жителям, работать сотрудникам».

Программа профильного переформатирования на территории РА стартовала в 2013 году и за это время модернизировано уже 8 офисов. Сбербанк действительно становится ближе к своим клиентам, подтверждая девиз – быть «Всегда рядом»!

Владимир Виноградов