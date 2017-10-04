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Учащиеся городского лицея стали серебряными призерами Всероссийских состязаний

"Президентские спортивные игры". Их серебряным призеров впервые стала команда горно-алтайского лицея №6. Встречали юных спортсменов родные, друзья, учителя.

В руках цветы, на глазах слезы счастья. Торжественная встреча на границе. Команда Лицея №6 имени И.З. Шуклина - серебряные призеры Президентских игр школьников. В них участвовали около 2х тысяч ребят из более чем 80 субъектов России. Мы признаны одними из лучших.

ОЛЬГА САВРАСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Ваши сегодняшние достижения, ваша победа - это пример всем вашим сверстникам, ребятам, одноклассникам, однокурсникам, одногрупникам и так далее. Все зависит от нас с вами, все в ваших руках.

Разрешите выразить искренние слова радости, благодарности, неимоверные чувства гордости за то что вы на протяжении всех этапов проведения президентских спортивных игр показали себя, защитили честь своей команды, защитили с достоинством честь своей школы, честь своего города представили и уже показали достойную победу на всероссийском уровне».

В составе команды 20 человек. Мальчиков и девочек поровну. Это уже четвертые "Президентские спортивные игры" для команды лицея №6. С каждым годом они все ближе к победе. Добиваться успеха помогает поддержка и наставление тренеров команды.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ: «Показали второе место, это очень большой результат. 80 регионов участвовали, из них выбирались лучшие команды, я думаю, дети справились на ура, большая им хвала, они молодцы».

В течение трех недель ребята соревновались в легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, уличном баскетболе и шашках. У нас 2 место в общекомандном зачете и победа - за игру в шашки. У ребят кубок чемпионов в этом виде.

Это пятые "Президентские спортивные игры". Они не имеют аналогов по своей сути, массовости и содержанию по всей стране. В этом году в детском центре "Орленок" участников, помимо состязаний, ждали мастер-классы с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны. Научиться новому смогли и педагоги, которые приехали в "Орленок" вместе со школьниками. Тренировки состязания и вот – долгожданное призовое место. Дома за ребят переживали их родные.

Участники в полной мере проявили свои способности на спортивных площадках, получили заряд положительных эмоций, обрели новых друзей из разных уголков страны. Их имена будут внесены в реестр государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности. а уже в следующем году, как говорят сами участники команды, они поборятся за звание абсолютных победителей.

Анна Скороходова