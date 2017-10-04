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На заседании антинаркотической комиссии обсудили результаты работы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли в РА

По данным МВД, за восемь месяцев текущего года, на территории региона отмечается рост выявленных наркопреступлений.

РА должна стать территорией без наркотиков. Открывая заседание комиссии глава РА отметил, что тема незаконного оборота наркотиков во всех её проявлениях, это социально чувствительная тема, и поэтому требует от правоохранительных органов и общественности повышенного внимания.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Несмотря на то, что ситуацию в РА можно назвать стабильной, и удовлетворительной в плане определения критериев наркотизации нашего населения, тем не менее, она требует постоянного внимания и принятия мер, вызывающих в этом сегменте нашей работы прогнозируемые риски, поэтому мы должны разобраться с теми мероприятиями, которые были проведены по этой сфере деятельности. Вопрос один из важнейших, поскольку знаете, что уже после 3 инъекций героина человек не может остановиться».

Основным источником проблемы внутри республики несомненно является широкое распространение дикорастушей конопли, производные из которой и являются основным потребляемым в нашем регионе наркотиком. О результатах работы по выявлению и уничтожению её незаконных посевов и очагов произрастания рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел по РА Александр Тимофеев.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МВД ПО РА: «По состоянию на 31 августа было выявлено 104 очага произростания наркосодержащих растений из них уничтожено 92 очага. В Кош - Агаче таких очагов нет, по всем остальным очагам владельцам участков были внесены представления о уничтожении конопли, за непринятие мер по её уничтожению после официального предписания по соответствующей статье, к административной ответственности привлечено 5 землепользователей».

За восемь месяцев 2017 года в Республики Алтай отмечен рост выявленных наркопреступлений, соответственно больше уголовных дел данной группы соответственно направлено в суд. Количество изъятых наркотических средств каннабисной группы в этом году составило уже более 32 кг.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Наркоситуацию в республике благополучной не назовёшь, но она контролируется и не просматривается тенденция к её негативному проявлению, это результат слаженной работы и органов власти и контрольно - надзорных органов и правоохранительных силовых структур».

По итогам работы антинаркотической комиссии, глава поручил активизировать профилактическую работу, в том числе ее информационно-наглядную часть. Речь идёт об установке в местах массового пребывания людей, особенно молодежи, баннеров антинаркотической тематики. Также правоохранительным органам следует жёстче пресекать попытки ввоза в наш регион особо опасных наркотиков синтетической группы.