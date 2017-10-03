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Депутат Госдумы провел пресс-конференцию

О ходе подготовки проекта федерального бюджета в вопросах социально-экономического развития. Депутат Государственной Думы Иван Белеков провел пресс-конференцию для республиканских СМИ. Основной финансовый документ страны уже представлен в ходе осенней сессии. Депутат отметил, что по предложению фракции «Единая Россия» при рассмотрении проекта бюджета был поднят ряд важных социальных вопросов, связанных с выполнением Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, среди которых — индексация пенсий, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Также это реализация многих социальных программ, которые уже успели себя зарекомендовать с положительной стороны: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка театров, благоустройство городской среды. Не осталась без внимания тема эффективного расходования бюджетных средств, инициирование новых законопроектов, таких как «о введении трудового воспитания в школах», «о сохранении Телецкого озера». Депутат рассказал, что данные законопроекты находятся на стадии обсуждения.

ИВАН БЕЛЕКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": «У нас создана рабочая группа в комитете по образованию с участием представителей регионов. Кстати, более 50 регионов нас поддержали, вот эту законодательную инициативу. Мы включились в эту рабочую группу. Совет федерации, конечно, правительство, администрация президента, в общем работу дальше будем продолжать».

Также депутат отметил, что свои вопросы жители республики могут задать в ходе личных приемов. Они проходят в рамках региональной недели ежемесячно в общественной приёмной Дмитрия Медведева.