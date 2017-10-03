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В Саратане открыли военно-патриотический клуб

Воспитать любовь к Отечеству и подготовить к службе в армии. В Саратане открылся военно-патриотический клуб "Пограничник Беркут". В Улаганском районе это уже 5-ый ВПК.

Для этих ребят - патриотизм, мужество, и надежность не просто громкие слова, а те качества, которые они стремятся воспитать в себе. Открытие ВПК Пограничник Беркут для жителей Саратана большое событие. На торжественное мероприятие прибыли и сотрудники пограничного управления Республики Алтай. Они показали современным школьникам , как выглядели защитники границ с начала прошлого века и по сегодняшний день, а также приняли участие в принятии присяги.

СЕРГЕЙ ЕМЕЛИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Ваш район Уалганский, он традиционно приграничный. В РА в Улагане из покон веков проходила граница с Тывой, когда она ещё не входила состав РФ. Всё время здесь находились пограничники. Даже после того, когда с Акташа мы переехали в Горно-Алтайск, мы всегда эту связь поддерживаем».

Сегодня военно-патриотическому воспитанию уделяется серьёзное внимание на всех уровнях власти. Президент Владимир Путин отмечает, что Сохранение памяти, передача её из поколения в поколение – одна из важнейших задач. На создание этого ВПК средства собирали всемс селом, но основная часть денег была выделена из Республиканского бюджета Главой региона Александром Бердниковым.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «Когда этот ВПК создавался, когда только мы начали разговаривать на эту тему, родители очень поддержали, родители очень рады, они собрали деньги 30 000, сказали это наше софинансирование, мы из районного бюджета 60 000 выделили и глава РА нам выделил 190 000».

Все эти средства пошли на форму, учебные пособия и снаряжение для будущих защитников отечества. Кроме того в Саратанской школе состоялся урок мужества. На котором действующие пограничники рассказали ребятам о подвигах наших солдат и настоящих героях своей страны.

Иван Яськов