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Выездная коллегия министерства экономического развития и туризма РА прошла в Чемале

Концепция перспективного развития туристически - рекреационного кластера "Чемальская ГЭС" и внедрение в нашем регионе современных технологий предоставления государственных и муниципальных услуг. Выездная коллегия министерства экономического развития и туризма РА прошла в Чемале.

Чемальская ГЭС - один из любимейших объектов туристов. В то же время он должен стать главной площадкой для эффективного использования уникальной природы Чемальского района. Именно на развитие прилегающей к ГЭС территории, власти муниципалитета делают основную ставку, разрабатывая концепцию развития. О функциональной организации туристического - рекреационного кластера Чемальская ГЭС, на заседании коллегии рассказала первый заместитель главы района Татьяна Путинцева.

ТАТЬЯНА ПУТИНЦЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН": «Чемальская ГЭС у нас является визитной карточкой не только для Чемальского района, но и для гостей республики поэтому я думаю что данная концепция которую мы планируем актуализировать будет полезна не только для Чемала как пути дальнейшего развития, но и для применения в районах нашей республики. Данная концепция подразумевает зонирование на общий кластер туристско - рекреационная зона, в которой будут учтены различные подзоны для дальнейшего развития и раскрытия рекреационного потенциала, это и сфера развлечений и сфера торговли, и прочие зоны отдыха и много другое».

Ещё один вопрос, который был рассмотрен на заседании коллегии министерства экономического развития и туризма - это реализация эффективного предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством внедрения в РА многофункциональных центров, в которых граждане могут удовлетворить большинство своих потребностей в сфере документооборота, не тратя своё время на хождения по кабинетам чиновников.

КОНСТАНТИН БОРОВЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «За первое полугодие 17 года по реализации указа президента по доле граждан получающих услуги в общем мы показатель даже перевыполнили. Показатель составил более 50 %, это значит, что услуги для граждан являются и удобными граждане с удовольствием пользуются услугами государственных и муниципальных услуг».

Ещё одним показателем работоспособности системы является тот факт, что по итогам первого полугодия 2017 года РА впервые вошла в перечень субъектов с очень высокой оценкой деятельности органов власти по организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Напомним, что формирование сети многофункциональных центров в Республике Алтай, было завершено в 2015 году. Одиннадцатый центр был открыт в Турачаке, при личном участии главы А.Бердникова, который подчеркнул, что открытие МФЦ, это прежде всего возможность для жителей РА, не тратя своё время и нервы, получать основные государственные услуги по принципу одного окна.