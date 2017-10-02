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РА посетили более 1,5 млн туристов

Туриндустрия Горного Алтая давно уже стала приоритетным сектором экономики. Это уже имидж уникального региона с особым статусом. Всемирный День туризма отметили представители туристической отрасли РА. Торжественное мероприятие состоялось на базе отдыха "Турсиб" в Чемальском районе.

Туризм Горного Алтая - сегодня это целая индустрия. За последние 10-12 лет в регионе построено много рекреационных объектов. Поздравляя в своем блоге представителей турбизнеса, глава региона А. Бердников отметил, это направление было выбрано одним из базовых, оно позволяет нам попутно развивать около 20 смежных отраслей экономики. Улучшение инфраструктуры, реализация транспортно-логистических проектов: дороги и мосты, новые авиарейсы, рабочие места. Сегодня туризм выходит на качественно-новый уровень. Примеров тому масса. Самый яркий из них "Алтай-Резорт", получивший в прошлом году статус 5-звёздного отеля. Это ежедневный труд, направленный на повышение статуса РА.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Республика Алтай - замечательный регион. И неизменно красивая природа позволяет вам на этой земле представлять туристам и отдыхающим свои услуги. Нас сегодня знают не только в РФ, но и во всем мире».

День туризма посвящается и тем, кто хоть раз в жизни путешествовал и жил в единении с природой, забыв на время о суете будней и ритме шумного города. В этот праздничный день были подведены предварительные итоги турсезона. За 9 месяцев РА посетили порядка полутора млн. гостей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 4%. Произошло и изменение географии посещаемости: набирают актуальность направления Кош-Агач и Улаган.

ТАТЬЯНА ЗЯБЛИЦКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "АЛТАЙ-АКТИВ-ТУР": «В своем развитии мы разрабатывали разные маршруты, под разные запросы. Есть активные, также остаются более 20 наименований разных маршрутов по Горному Алтаю: конные, водные, рафтинг, комбинированные. И буквально 4 года назад стали разрабатывать такие комбинированные - автотуры, экскурсионные туры, которые с каждым годом все больше пользуются популярностью».

Целый ряд работников туротрасли были отмечены в этот день благодарственными письмами. Почетные грамоты от Правительства и Госсобрания - Эл Курултай получили Альберт Каменов и Яков Зяблицкий. Здесь же были подведены итоги республиканского конкурса "Лидеры туриндустрии" и регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма. Свои награды получили лучшие в своей номинации.

ВАСИЛЬ ВАЛИЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ГИД-ПЕРЕВОДЧИК", ООО "ГРАНД АЛТАЙ ТУРС": «Мне очень приятно, что в республике появился такой конкурс и появилась номинация Гида-переводчика. Это говорит о том, что все-таки Алтай мы выводим на международный уровень в плане туризма. Появился очень большой интерес иностранного контингента туристов. Поэтому само собой разумеется нам необходимы не только переводчики, но и гиды-переводчики».

На презентации туруслуг представители ГЛК "Манжерок" и "Артыбаш" рассказали о развитии зимних видах отдыха. А в завершение мероприятия состоялась выставка народных художественных промыслов, местные товаропроизводители представили мед, сыры, конфеты.

Владимир Попошев