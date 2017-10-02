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Социальное партнерство между сельхозтоваропроизводителями и муниципальной властью

В УстьКоксинском районе СПК "Амурский" на протяжении ряда лет активно участвует в решении насущных проблем сельчан. Поддержка самбистов и городошного спорта. Подарки первоклассникам и выпускникам школы и помощь участковой больнице. 4 местных хозяйства обустроили стоматологический кабинет, купив оборудование.

Амурская участковая больница оказывает помощь более трём тысячам человек, жители одиннадцати сёл пользуются её медицинскими услугами. Поэтому не случайно, местные руководители здесь частые гости. Забота о людях должна быть в приоритете, это не раз подчеркивал и Глава региона Александр Бердников. А поэтому бизнес совместно с местной властью также ответственен в решении социальных проблем сельчан.

Четыре хозяйства, в их числе и СПК «Амурский» вложили в это благое дело свои средства, и вот сегодня у сельчан есть возможность, получать стоматологическую помощь, не преодолевая сотни километров до райцентра.

Производственных проблем у руководителя единственного сельхозпредприятия много, но здесь понимают, как трудно живётся их односельчанам, поэтому и стараются не обделить вниманием каждого.

Василий Плешков, при их поддержке, с группой любителей городошного спорта отремонтировали тренировочную площадку. Стало уже доброй традицией приглашать в Амур спортсменов со всей республики, проводя соревнования ПО ГОРОДКАМ на приз хозяйства.

Поддерживают здесь и юных самбистов. А награда результаты, сегодня два спортсмена из Амура готовятся принять участие в чемпионате России, который пройдёт во Владивостоке.

Детские сады, школы также не остаются без внимания градообразующего предприятия они являются активными участники всех их мероприятий.

Порой не просто бывает, руководителям сельхоз предприятий республики работать с пониманием проблем и трудностей живущих рядом.

Но, сегодня они стараются создать более комфортные условия, для жизни своих односельчан, заботясь о будущем.

Светлана Мороз