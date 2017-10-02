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Проблемы и перспективы развития родного языка обсудили ученые на межрегиональной научно-практической конференции

Она была посвящена юбилею Заслуженного учителя школы РСФСР, ветерана педагогического труда Марии Барантаевой. Она известна в нашем регионе, как автор и составитель учебников и программ по изучению алтайского языка.

Главным поводом собраться всем вместе ученым, учителям, педагогам и языковедам стал юбилей заслуженного учителя РСФСР, отличника народного просвещения Марии Алексеевны Барантаевой. О ее неоценимом вкладе в развитие алтайского языка и педагогики региона говорили на межрегиональной научно-практической конференции "Родной язык в современном образовательном пространстве: теоретические и методические аспекты". В актовом зале республиканской гимназии им. Василия Плакаса собрались коллеги, друзья и ученики Марии Алексеевны. В работе конференции участвовали и представители других регионов.

ОЛЬГА НОЖЕНКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ и МИГРАНТОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ПРОСВЕЩЕНИЕ": «Россия многонациональное государство. Россия давно славилась своей этно и лингвокультурностью и поэтому для нас, как для ведущего издательства, очень важно издание таких учебников, которые удовлетворяют потребности всех национальностей, проживающих в РФ».

Мария Алексеевна Барантаева - автор 3-х программ, 10-ти учебников и 7-ми методических пособий по алтайскому языку для начальной школы, в том числе учебники, изданные в соавторстве- учебник «Русский язык» для 3-го, 4-го классов школ тюркской группы. Долгое время она была руководителем Института повышения квалификации работников образования, всю свою жизнь посвятила учительству.

Для Марии Алексеевны все темы, обсуждаемые на конференции, особо близки, ведь именно ее деятельность была связана с изучением алтайского языка. Сейчас ее коллеги делают все возможное, чтобы у нас в регионе были обеспечены оптимальные условия для консолидации усилий образовательных организаций, семьи, общественных организаций, учреждений системы образования, направленных на сохранение и развитие родного языка.

Марина Кулеева