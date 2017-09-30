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Фермеры помогают односельчанам

Вместе - легче. Социальное партнерство между муниципальной властью и сельхозтоваропроизводителями уже давно стало доброй традицией. Сегодня в каждом районе социально-значимые вопросы стараются решить совместно. И, зачастую, помощь оказывают фермеры. Многие из них своего рода пример для остальных. Как в введении малого бизнеса и его успешного развития, так и в оказании помощи, в частности финансовой, жителям сельского поселения, в котором они располагаются.

Кош-Агачский район, село Беляши. СПК "Кок-Су" считается одним из самых отдаленных. Вот уже много лет кооператив занимается разведением домашнего скота. Кони, овцы, козы. Этим и живем, говорят фермеры. Несмотря на существующие сложности в ведении сельского хозяйства, а они всегда существуют, это и ранняя зима, к примеру, работники кооператива всегда находят средства и силы, помочь своему населению. Ими было отремонтировано старое административное здание. Пустовавшее 35 лет, сегодня оно является самым излюбленным местом для детей - Теперь там спортивный клуб. Однако, на этом фермеры не остановились, и в 2016 году СПК "Кок-Су" организовало строительство футбольного поля.

АЛЬБЕРТ КАМЕНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПК "КОК-СУ", КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН: «На следующий год хотим запустить лагерь для детей. т.е. основную работу мы сделали, капремонт, осталось закупить инвентарь. Дети рады. Вот эту деятельность мы делаем не для того что мы хотим как-то отличится, просто оно само собой идет. стык. не безразлична судьба нашей деревни».

Сегодня у кооператива стоит цель вплотную заняться разведением яков. Экологически чистое мясо будет пользоваться спросом, уверен, руководитель СПК. Республика Алтай регион туристический и делать уклон в работе фермеров на приоритетные направления в экономическом развитии региона, задача правильная. Однако для разведения таких больших животных нужны и соответствующие выпасы и сегодня кооператив ищет все пути решения сложившейся ситуации. Все понимают, что от развития СПК "Кок-Су" зависит не только благосостояние самого кооператива, но и села в целом.

И таких примеров, где фермеры, стараются помочь своим односельчанам, по региону много.