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Мэром Горно-Алтайска стал Юрий Нечаев

У Горно-Алтайска новый градоначальник. На первой организационной сессии Горно-Алтайского городского совета депутатов четвертого созыва тайным голосованием избрали мэра города. Им стал Юрий Нечаев.

Он же председатель городского совета, он же, по новому законодательству, — мэр города. На это должность была выдвинута одна кандидатура. Это лидер списка единороссов на сентябрьских выборах, спикер горсовета прошлого созыва Юрий Нечаев. Процедура тайного голосования стандартная: бюллетень, урна и подсчет голосов счетной комиссией. Так из 21-го депутата 15 проголосовали "ЗА", один бюллетень был испорчен, пять парламентариев высказались против.

ГАЛИНА ЗЫРЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: «За избрание мэра города Юрия Нечаева проголосовало 15 депутатов. Против - пять депутатов».

Юрий Нечаев уроженец села Владимировка Усть-Канского района. В разные годы работал преподавателем физики и информатики, был директором городской школы №9. В 2009-м назначен заместителем главы администрации Горно-Алтайска по социальным вопросам. С марта 2012 года — председатель городского совета депутатов. А сегодня, уже в статусе мэра города, принимает присягу.

ЮРИЙ НЕЧАЕВ, ИЗБРАННЫЙ МЭР г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Я оправдаю ваше доверие и буду работать только на благо наших избирателей, города, вместе со всеми депутатами от разных партий, которые присутствуют здесь в городском совете депутатов».

Так же тайным голосованием был избран заместитель председателя городского совета. Им стал Владимир Челчушев. За его кандидатуру отдали свой голос 17 депутатов.

Владимир Виноградов