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Игорь Букин уволен в запас в связи с окончанием контракта

Он возглавлял Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай с 2005-го года.

За годы службы зарекомендовал себя с положительной стороны, грамотный, исполнительный, требовательный к себе офицер, так охарактеризовал Игоря Букина Александр Бердников.

Также глава республики Алтай отметил, что Игорь Букин преданно служил Родине, людям Горного Алтая, он настоящий офицер, уважаемый в республике человек, в любой ситуации проявляет разумную принципиальность, является надежным товарищем и соратником.

И сегодня за заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Игорю Букину вручен орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»). Вручая высшую награду Республики, руководитель субъекта вспомнил и непростые дни наводнения 2014-го года, когда Игорь Букин показал себя как настоящий офицер и высококлассный профессионал своего дела.

За 11 лет службы в МЧС России полковник Букин И.А. неоднократно награждался ведомственными медалями. В 2009 году награжден государственной наградой, медалью «За спасение погибавших».