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В Горно-Алтайске проходят первые состязания в новом Центре спортивной акробатики

В Горно-Алтайске проходят Всероссийские соревнования на призы "Главы РА". Представители 10-ти регионов и 16-ти городов страны борются за звание лучших. В торжественном открытии спортивного праздника принял участие Александр Бердников.

Первые соревнования и сразу всероссийский уровень. Строительство такого спортивного объекта в Горно-Алтайске ещё несколько лет назад было только мечтой. Сегодня в Центре акробатики собрались представители Казани, Уфы, Омска, Новосибирска, Набережных Челнов и ещё 11-ти городов. Развитие физической культуры и спорта в России - одно из основных национальных приоритетов государственной политики Президента страны, а появление олимпийских видов спорта - это нужно и престижно для региона. Огромное число обращений родителей не остались без внимания главы Республики Алтай. А. Бердников встретился с Председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Была достигнута принципиальная договоренность о выделении 160 млн.рублей на строительство Центра спортивной акробатики. Александр Бердников лично контролировал ход строительства Центра спортивной акробатики на всем протяжении работ. Отметим, ведущая газовая компания России не первый раз помогает РА в финансировании знаковых проектов региона. Тот же Национальный музей имени Анохина, на который Газпром выделил более 700 млн. рублей. И сегодня очередной спортивный объект радует жителей столицы. Открывая соревнования Александр Бердников отметил, что сегодня в республике Алтай спорту уделяется особое внимание.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы наращиваем усилия, конечно, еще далеко до совершенства, по укреплению и развитию материально-технической базы спортивных сооружений. У нас с вами прекрасный плавательный бассейн, мы реконструировали несколько лет, 2-3 года назад, стадион «Спартак», который 20 лет был брошен и стоял разрушенным. Сейчас мы ведём строительство активное по поручению лично президента В.В. Путина, по моей просьбе, Ледовый дворец. У нас в основном были борцы и скакуны на лошадях, но ко мне обратились родители и сказали, что дети хотят заниматься и фигурным катанием, и хоккеем с шайбой. Президент поддержал нашу просьбу ,несмотря на сложную ситуацию в стране, выделил 400 млн рублей и через год у нас будет и фигурное катание и хоккей, я вам это обещаю. Идёт активное строительство круглые сутки, в районе стадиона Дружба в селе Майма».

Здесь же главе Александру Бердникову была вручена благодарность от президента федерации спортивной акробатики страны. В целом подобные соревнования проводятся в Горно-Алтайске уже в седьмой раз, но на такой уровень они вышли впервые. В новый современный Центр акробатики приехали соревноваться более двухсот спортсменов из самых разных уголков страны.

У спортивной акробатики в Республике Алтай много славных страниц. Заниматься ей в Горном Алтае начали ещё в 40-е годы прошлого века. Желающих приобщиться к этому грациозному виду спорта в последние годы становится всё больше, но вот условия раньше были не самые лучшие.

Всего же в программе согреваний балансовые, темповые и комбинированные упражнения. В течение 3-х дней лучшие акробаты из своих регионов борятся за звание лучшего. Кто станет чемпионом соревнований на приз главы РА будет известно уже 30 сентября.

Иван Яськов