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ГИБДД проводит «Неделю безопасности»

Безопасный путь. С начала учебного года, многие дети добираются до школы и обратно самостоятельно. На их пути встречаются нерегулируемые пешеходные переходы, безлюдные дворы и незнакомые люди.

Подготовить ребёнка к школе - это не только собрать портфель и купить форму. Куда важнее обеспечить его безопасность по дороге на занятия и обратно. Пятиклассник Республиканской гимназии им. В.К.Плакаса Денис Арбаков знает, каким должен быть безопасный путь домой. В его маршрутном листе отмечены все пешеходные переходы и опасные места. Как правильно переходить дорогу или что делать, если с ним заговорил незнакомец, мальчика учат как дома, так и в школе.

ОКСАНА КУЙРУКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГИМНАЗИИ им. В.К. ПЛАКАСА: «В рамках недели безопасности в нашей школе мы проводим классные часы, родительские по вопросам необходимости соблюдения правил дорожного движения гимназистами».

Во время "Недели безопасности" сотрудники Госавтоинспекции, совместно с педагогами проводят профилактические беседы с детьми и их родителями.

ОЛЬГА ПОЛЬЯНОВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ УГИБДД МВД по РА: «Начался новый учебный год и каждое утро сотни ребятишек нашего города и нашей республики двигаются по маршруту дом школа дом и необходимо чтобы этот маршрут был достаточно безопасным. Важное условие безопасности – чтобы родители, педагоги и сами дети исследовали этот маршрут, чтобы он был безопасным».

Специалисты советуют, перед тем, как составить безопасный маршрут, родителям необходимо вместе с ребенком пройти весь путь от дома до школы и обратно. Особо обратить внимание на светофоры, дорожные знаки и разметку.

Ежедневно, на своем пути Денис встречает 8 переходов, 6 из них нерегулируемые. Здесь главное правило- сначала посмотреть налево, потом направо. Не стоит забывать о светоотражающих элементах. Их прикрепляют на рюкзак или куртку, и в темное время водитель заметит ребенка на расстоянии 150-200 метров. Идти нужно по тротуару, а при его отсутствии – по обочине.

Путь пройден, дома Дениса встречает бабушка.

О безопасности ребенка должны позаботиться его родители. Так, зная и соблюдая простые правила дорожного движения, ребенок вернется домой здоровым и невредимым.

Анна Скороходова