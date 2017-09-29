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Манжерокское озеро очистят

Полвека назад небольшое алтайское село и одноименное озеро стали известны по всему советскому союзу. В своей песне Эдита Пьеха поведала, что Манжерок - это дружба и место встречи. Сегодня это озеро спасают от исчезновения. По поручению главы республики Алтай А. Бердникова разработан проект по экологической очистке уникального манжерокского водоема.

Сегодня Манжерок это не просто алтайское село, это активно развивающееся место круглогодичного отдыха, как приезжающих, так и местных. А еще это озеро, которое сейчас находится на грани исчезновения. Спасти и вернуть былую привлекательность. По поручению Александра Бердникова в регионе разработан специальный проект по экологической очистке Манжерокского озера.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы разработали проект, прошли гос.экологическую экспертизу. Обратился я в федеральное агентство водных ресурсов. Мы нашли поддержку. Стоимость проекта более 70 млн рублей, деньги практически полностью федеральные. Сейчас мы приступили к работе. Это будет теплый водоем для купания, прежде всего нашего населения. Я заинтересован, потому что у нас нет теплой воды, детям негде купаться. Здесь будет шикарный объект, все будет к концу следующего года».

Сейчас идут работы на центральной части озера. Впадающие в манжерокское родники и ручьи также будут расчищены. Береговую часть отсыпят песком. И что немаловажно - новый, облагороженный облик приобретет не только водоем, но и пляжная зона, чтобы приезжающим и местным жителям было где позагорать и покупаться. Стоит отметить, что про более амбициозный проект - создание искусственного озера в Горном Алтае не забыли. И на выездной планерке глава субъекта это подчеркнул особо.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Я хочу сказать, что Долина Алтая это тоже не потерянный объект, кто бы как не злорадствовал, у нас есть земляки для которых ,чем хуже тем лучше. Получили в собственность все и землю и имущественный комплекс на Долина Алтая и у нас есть серьезный инвестор. Сейчас мы хозяева, раньше у нас не было даже права технического контроля. Президент сказал на всю страну - ты не виноват. Поэтому Манжерок и Жемчужина Алтая, как мы ее назвали, дадут толчок развития экономики РА».

Возвращаясь к Манжерокскому озеру отметим, что при генеральной уборке на водоеме особое внимание уделяется сохранению реликтовых – ореха чилим и водяных лилий. Поэтому огромные слои ила, который превращает манжерокское в болото расчищают лишь в середине озера. Оставшаяся часть позволит сохранить естественную среду для местных краснокнижных насекомых и растений. А выделенные 72 миллиона рублей на эту самую уборку уже сейчас позволяют сказать, что Манжерок был и останется излюбленным местом встречи.