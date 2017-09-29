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Музей анос Подготовка к юбилею великого художника Горного Алтая продолжается

Напомним, Александр Бердников поручил к 150-летию Григория Чорос Гуркина воссоздать те элементы музея-усадьбы, которые со временем были утеряны. Кроме того, главой региона было дано поручение разработать проектно-сметную документацию на строительство музейно-выставочного комплекса, который впоследствии, может стать культурно-туристическим центром всей республики.

Сохранить историю и соответствовать духу времени. Задача не из простых и требует особого внимания. Музейные хранители, студенты университета и представители власти собрались здесь уже не в первый раз. Их встреча в музее усадьбе художника стала частью подготовительных работ к празднованию юбилея Григория Чорос -Гуркина. На суд собравшихся было представлено три проекта. Один из них, в целом или частично, должен лечь в основу строительства, так называемого Дома творчества.

Эту идею после политической реабилитации Гуркина, впервые хотел воплотить в жизнь его сын Василий еще в 1958 году. Несколько лет эта тема муссировалась на различных тематических встречах в музее художника. И сегодня видится ее кульминация. Глава региона Александр Бердников, дал поручение, разработать проектно-сметную документацию реконструкции усадьбы. В частности, по восстановлению сада, строительства парковки у музея, и конечно же, Главой республики был рассмотрен и поддержан вопрос строительства музейно-выставочного комплекса.

Один из представленных на встрече проектов, является выпускной работой Тамары Беликовой. Пять месяцев изучения традиций, быта алтайцев и знания, полученные за шесть лет обучения. В свой проект, она вложила всю свою душу.

Ее работа вызвала не только интерес у публики, массу вопросов, но и положительные отзывы.

Сегодня нельзя медлить с подготовкой документов, отметили участники встречи. И, подчеркнули, что есть необходимость еще раз собраться и общественности, и проектировщикам для более детального обсуждения плана реконструкции. Так как до 2020 года рукой подать, и лишнего времени на доработку уже не будет. Григорий Чорос-Гуркин,не только знаковая историческая личность для Горного Алтая. Но и художник, который тонко понимал и чувствовал природу. Посмотреть его работы, почувствовать на себе атмосферу, в которой творил Мастер, хотят многие, не только художники, но и просто ценители прекрасного. И воплощение этого проекта в жизнь будет служить сохранению его творческого наследия.