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Отопительный сезон стартовал

Особое внимание, в первую очередь, социальным учреждениям - школам, детским садам, больницам. А. Бердников провел рабочее совещание с руководителями органов власти и главами МО в режиме видеоконференцсвязи.

Отопительный сезон стартовал 25 сентября. Проведена большая работа по подготовке к зиме систем ЖКХ и образовательных учреждений к новому учебному году. Во многих школах оборудованы теплые туалеты, заменена электропроводка, приобретена новая мебель, в пяти учебных заведениях сегодня ведется капремонт и реконструкция.

АЛЕКСАНД БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы в течение летнего периода проводили серьезную работу по подготовке школ к новому учебному году, систем ЖКХ, кормозаготовительной кампании. Рапортовали населению, что все благополучно. В принципе, какой-то драматической ситуации нет, но есть локальные проблемы, которые контрольно сегодня рассмотрены. Люди должны это знать, что Правительство, руководство республики держит на контроле не ради пафоса или показухи эти вопросы. Конечно, чрезвычайная ситуация сложилась в селе Кызыл-Озек. В результате неразворотливости органов власти, низкого контроля со стороны Правительства РА, лиц, которые за это отвечают, затянулся ремонт тепловых сетей, без отопления осталась школа, детский сад, врачебная сельская амбулатория, несколько жилых домов. Те темпы, с которыми сегодня подходит к этим вопросам руководство района - они нетерпимы. Я приношу извинения за эту неразворотливость. Поэтому сегодня был жесточайший спрос, будут приняты меры, чтоб в кратчайшие дни завершить и убрать эту проблему, чтоб люди получили тепло. Такого сейчас не должно быть, у нас 10 лет такого не было, это впервые, что мы вошли в отопительный сезон и что-то там сломалось. Хотя по информации, которую я имею - об этом было известно в мае месяце. Но надеялись, одну дырочку где-то там заварили. Затопили, все прорвало и пришлось менять сейчас всю теплотрассу. Это серьезные затраты, нужно прогнозировать. Работать надо не с 8 до 20.00, а круглые сутки в таких ситуациях. Тут говорят, ночью работать по технике безопасности не положено. А людей морозить ночью положено? Вот такую задачу я поставил, прокуратуру поставили в известность - там никаких нарушений нет. Просто людям нужно платить за риски и мы этой работой будем заниматься. В Соузге Майминского района были проблемы, но они там сейчас устраняются, но и в некоторых других населенных пунктах, они менее значительные, но все равно нужно прогнозировать и принимать своевременно меры».

Отопительный сезон наступил, а в Майминском районе уже пошли сбои. Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава муниципалитета Евгений Понпа.

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ГЛАВА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН": «Проблемы возникли из-за запуска котельной. Соузгинская котельная не получила из Ростехнадзора разрешение на пуск, а газовая котельная долго у нас проходила заключение по профбезопасности. Принято решение в понедельник запустить резервную котельную угольную, затопили. А по Кызыл-Озеку ситуация сложилась следующим образом. На сегодняшний день идут работы, работаю два экскаватора, две бригады. В пятницу планируем завершить работы и затопить полностью все объекты».

А. Бердников выдвинул жесткие требования к главе Майминского района. Он поручил устранить все нарушения в 10-дневный срок. Глава подчеркнул, поступательная работа по улучшению условий в образовательных учреждениях продолжается, прокладка водопровода, ремонт спортивных залов. Все приводится в соответствие нормативам, современным требованиям и стандартам. И тут не должно быть никаких проблем.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Тем более у нас есть на это деньги, у нас есть деньги в резервном фонде главы на случай решения этих непредвиденных вопросов, никакой экономии не должно быть. Все мы вместе прошляпили, нужно честно об этом сказать и пообещать, что в ближайшие дни мы эту проблему завершим. У нас еще - мы могли этого не делать, но в пяти школах РА - это Амурская, Кайтанакская, Усть-Канская, Ябоганская - решили провести капитальный ремонт. Можно было в очередной раз покрасить, побелить и оставить на этом, как это делалось по 40 лет, ни за что не брались. Но я принял такое решение - взять на себя ответственность. Прошу родителей, чьи дети обучаются в приспособленных помещениях немножко потерпеть, как это мы сделали в Турачакском районе. Там 1-го января 18-го года я надеюсь мы сдадим полностью второй учебный корпус, пока детей расселили в приспособленные помещения. Но также должна смотреть местная власть, я не перекладываю ответственность, но чтоб создать надлежащие условия. Мы же в Турочаке во всех 11 местах создали такие условия, как в школе. И мамочки вставали, говорили - Спасибо, что дети учатся также и лучше, чем в той школе. Надо же на месте смотреть. Я не думаю, что глава республики должен приезжать, там оббивать войлоком дверь в Кайтанаке, или что-то делать еще. Мы готовы там освещение до санитарных норм довести. И все эти вопросы нужно ставить своевременно. А не ждать, когда приедет царь или начальник и разгонит на месте всю гвардию. В Усть-Коксе сегодня новый глава района, пусть берет на себя ответственность, я буду всячески поддерживать, абсолютно. Будет хорошо работать - Орденом "Тан Чолмон" наградим, будет плохо - пусть отвечает перед людьми. Я его всячески буду поддерживать, разговоров никаких не может быть. Но надо заниматься, решать эти вопросы. Финансовая поддержка будет оказана и Кайтанакской школе, чтоб привести в порядок, и в Амуре - там тоже есть проблемы. Но надо только ко всему относиться по-хозяйски, а то выделяем деньги на теплые туалеты в Амурской школе, а они не работают. Также не бывает, там же есть архитектор, глава района прежний был, нового не виню. И такие факты часто очень возникают из-за невнимания, нежелания решать вопросы, брать на себя ответственность. Такие процессы происходят, об этом тоже нужно говорить, чтоб народ знал, что мы здесь не дремлем и в ближайшее время все устраним».

Кроме того, в ходе рабочего совещания А. Бердников объявил о новом кадровом назначении. Приказом Министерства труда и социальной защиты России на должность руководителя Государственной инспекции труда в РА назначен Эжер Ялбаков. Глава пожелал ему успехов на новом поприще и подчеркнул, что у него все получится.

Владимир Попошев