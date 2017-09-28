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Мужчину осудили за нападение на медика

Угроза вместо благодарности. Житель Горно-Алтайска получил реальный срок за нападение на медика. Инцидент произошел в карете скорой помощи и по счастливой случайности фельдшер не пострадал.

Давление, температура, травмы. Причин обращения к медикам предостаточно. Только в тот день смена фельдшера скорой помощи началась совсем не так, как обычно.

Ранним утром диспетчер принимает звонок: на остановке Ткацкой на земле без признаков жизни лежит мужчина. Бригада выезжает на вызов. Бахтияр рассказывает, мужчина лежал под скамейкой. Не опрятный, с ушибами на лице и с явным запахом алкоголя. Медики привели мужчину в чувство, помогли забраться в машину скорой помощи и повезли пострадавшего в больницу.

БАХТИЯР ТАМИМОВ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: «Он по дороге матерился, я говорю ему: "не матерись, сиди ровно", а он достал нож и давай кидаться. Я быстро его схватил за руки, успел, сказал водителю, чтобы остановиться. Водитель остановился, прибежал доктор, схватили за руки, нож отобрали и повезли в отдел полиции».

Можно только догадываться, что было, если бы Бахтияр не успел среагировать. А если бы на этот вызов приехали медики-женщины?

По словам работников скорой помощи, случаи угроз и даже нападений - не редкость. Как правило, свое недовольство таким образом высказывают пьяные, а также пациенты с психическими отклонениями. К счастью, пока никто из медицинских работников серьезно не пострадал. Однако этот случай не остался без внимания правоохранительных органов, и буйный пациент получил наказание.

СУМЕР СУРАКОВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Мировым судьей судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска вынесен обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя города, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством».

У мужчины теперь есть время подумать о своем поведении. 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима - таков вердикт суда.

А Госдума тем временем рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников, а именно заключение - от 12 до 20 лет, и вплоть до пожизненного срока.

Олеся Овсянкина