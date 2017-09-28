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В ГАГУ организовали компьютерные курсы для людей старшего поколения

Сегодня уже 24 человека ежедневно посещают занятия и намерены основательно изучить современные технологии.

В студенческой аудитории госуниверситета за компьютеры сели бабушки и дедушки. Вместо ручек мышки, вместо телеграмм электронные письма. Они обучаются компьютерной грамотности. В современное время просто невозможно обойтись без таких знаний.

Именно поэтому по инициативе министерства труда, социального развития и занятости населения РА организовано обучение пенсионеров при финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации. Помочь овладеть новыми навыками согласились преподаватели Горно-Алтайского госуниверситета.

Создание текстовых файлов, таблиц, пользование сайтами госуслуг, оплата квитанций и электронная очередь. На курсах специалисты Горно-Алтайского госуниверситета, знакомят пенсионеров с возможностями интернета и передовыми электронными сервисами и программами. Учебный процесс, рассчитанный на 36 академических часа, включает как теоретические, так и практические занятия для закрепления полученных навыков.

Отныне для бабушек дедушек не составит труда позвонить по скайпу внукам, отправить друг другу электронные поздравления и даже завести друзей на сайте знакомств. Пройдя курсы, многие слушатели уже задумываются о покупке новых, более современных смартфонов, ноутбуков и айфонов.

Марина Кулеева