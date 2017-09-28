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В Шебалино с воинскими почестями были захоронены останки участника ВОВ

Сохраняя память поколений. Очередной герой ВОВ вернулся на свою малую Родину. В Шебалино с воинскими почестями были захоронены останки сержанта 14-й Гвардейской стрелковой дивизии Василия Александровича Чендекова. Он погиб весной 42 года, на Северо-Западном фронте.

Останки солдата были обнаружены в Новгородской области. Экспедиция поисковиков отряда "Рубин" проходила в августе у деревни Дубки Старорусского района. Установить личность военнослужащего помог найденный с останками медальон солдата и его личные вещи.

ЕЛЕНА ПАХОМОВА, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "РУБИН", г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: «Бойцы эти в основном верховые, то есть одиночные бойцы, которых находили в лесу, а последние 15, среди которых Чендеков, там была траншея, в которую во время войны они были сброшены».

По данным объединенной электронной базы «Мемориал», Василий Чендеков, родился в 1907 году в Шебалино, был призван в ряды красной армии из Якутии. Его семья, чтобы избежать раскулачивания, оказалась на Севере. К поиску родственников героя ВОВ подключились коллеги новгородских поисковиков из РА. Благодаря личной поддержке главы А.Бердникова, в последние годы они имеют возможность как принимать участие в поисковых экспедициях по всей стране, так и возвращать останки солдат на родину, а значит и память об их подвиге.

АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РА: «Мы возили начиная с Волгоградской области и заканчивая Ржевом, Тверью. Наши воевали везде, наши солдаты лежат везде, и солдат поднимают поисковики России, то есть сейчас у нас хорошие связи и поэтому мы мгновенно реагируем на информацию, которую нам сообщают».

Останки солдата были перевезены на его родину в Шебалино и 25 сентября переданы родственникам для торжественного захоронения, со всеми полагающимися воинскими почестями Александр Вилисов встретился с внучатой племянницей Василия Чендекова – Светланой Александровной Могулчиной, которая и сейчас живет в Шебалино. Согласно последним данным на новгородской земле в боях в 1942-ом полегло около миллиона российских бойцов, из которых на сегодняшний день найдено более 400 тысяч, и установлено более 21 тысячи имен. Имя нашего земляка, солдата Великой Отечественной Василия Чендекова теперь среди них.