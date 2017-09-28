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В Горно-Алтайске прошел День призывника

За осеннюю кампанию в ряды российской армии из нашего субъекта планируется призвать 400 ребят. Некоторые из них знакомство с армией начали уже сейчас.

Служить Отечеству вскоре предстоит этим парням. Здесь курсанты военно-патриотических клубов, юнармейцы, городские старшеклассники, и те, кто отправятся на срочную службу уже этой осенью. На выставке в холле дома культуры представлены современные образцы оружия и обмундирования. А уже в зале - главная часть встречи.

Чтобы лучше прочувствовать атмосферу будущих армейских будней, призывникам предложили показали свои умения и навыки. Разборка и сборка автомата, скоростная чистка картошки, физические упражнения на силу и выносливость.

Напутственные слова и музыкальный номер сотрудников Погрануправления только подняли боевой настрой будущих солдат.

Ежегодно в ряды российской армии из Республики Алтай призываются 800 ребят. Они с гордостью представляет наш регион во всех родах войск. В завершении праздника были отмечены лучшие. На память об этом дне останутся дипломы, сувениры и общая фотография.

Анна Скороходова