НОВОСТИ

Заседание Общероссийского Конгресса муниципальных образований России состоялось в режиме видеоконференцсвязи

Мероприятие проводится уже второй раз. Непосредственное участие в нем приняли члены Ассоциации «Совет муниципальных образований РА».

Участники обсудили поручения Главы государства В. Путина по развитию местного самоуправления. Президент Конгресса, депутат Госдумы России Виктор Кидяев также вынес на обсуждение два федеральных законопроекта, касающихся муниципальных служащих и муниципального контроля. В частности, о законодательной практике по вопросам дополнительного обеспечения гарантий муниципальным работникам, лицам замещающим выборные должности местного самоуправления и выборным должностным лицам. Сегодня "Совет муниципальных образований РА" участвует в ряде проектов, одним из которых является внедрение интерактивной карты самоуправления. В дальнейшем с ее помощью можно будет получать самую подробную информацию о любом муниципалитете нашей страны.

ЕВГЕНИЙ ПОНПА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РА", ГЛАВА МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН": «Эта карта позволит всем МО работать в едином информационном пространстве. Данное направление сегодня особо важно для нас, муниципалитетов, потому что мы кроме практики сможем сегодня активно между собой общаться, делится опытом».

В ходе работы Палаты сельских поселений рассмотрен план работы до конца текущего года и на 2018-й год, а также актуальные вопросы по сбору земельного налога и налога на имущество физических лиц и анализ системы формирования местных бюджетов.

Владимир Попошев