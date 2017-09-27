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В Национальном музее им. Анохина прошел «Заповедный бал»

Году экологии посвящается. Осенний конкурс, посвященный 100-летию заповедной системы, провели с целью изучения и сохранения особо охраняемых природных территорий РА. Дефиле в эко нарядах, презентация кулинарных блюд, конкурс капитанов - эти и другие задания ждали участников конкурса.

Определить лучших. Задача членов жюри "Заповедного бала". Сайлюгемский парк, Катунский заповедник, Дирекция особо охраняемых природных территорий РА, Центр туризма, отдыха и оздоровления, ресторан «Типография». Пять коллективов и столько же номинаций: визитная карточка, дефиле эконарядов, конкурс капитанов, презентация блюд и концертный номер. Участники творчески подошли к каждому заданию и не забыли про юмор.

НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА «ЗАПОВЕДНЫЙ БАЛ», ДИРЕКТОР АЛТАЕ-САЯНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF): «Я в восхищении от того, как сотрудники природных фондов могу защищать, науку продвигать и делать глобальные дела, но еще при этом при всем у них у всех есть чувство юмора и они вообще замечательные люди».

Какой бал без нарядов. Экодифиле в платьях из натурального войлока, полиэтилена, газет, пластиковых стаканов. Принести воды и напоить гостей можно с помощью платья. Это удобно, отмечаю участники конкурса. А вот стать звездой бала поможет бумажный наряд.

Создатели бумажного платья отмечают, что это оригинально и красиво, но есть нюансы.

Цветы фрукты, овощи и даже шишки. Все натуральное - для создания кулинарных блюд. Так, например, Катунский заповедник представил ассорти из продуктов местного производства. А торт команды ресторана «Типография» был сделан по уникальному рецепту из муки кедровых орехов.

По мнению жюри, победителем Первого Заповедного бала стал коллектив - «Влюбленные в Сайлюгем». Поощрительным призом, осенним тортом, отмечена команда «ООПТ». А Королем и Королевой бала стали Ренат Яковлев и Елена Суртаева. Участники и организаторы мероприятия надеются, что «Заповедный бал» станет ежегодным традиционным мероприятием.

Анна Скороходова