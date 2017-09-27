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В рамках взаимовыгодного сотрудничества

В мэрии Горно-Алтайска подписано двухстороннее соглашение о взаимодействии между городской администрацией и представителями предпринимательского сообщества. Документ предполагает обсуждение нормативно-правовых актов с городскими бизнесменами на стадии принятия. В первую очередь, это касается потенциальных инвесторов, которые сегодня изъявляют готовность работать на территории города. Сюда включено решение вопросов, касающихся порядка уплаты налогов, участия в инвестиционных проектах, использования муниципального имущество и ряда других.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Мы думаем, что это улучшит деловой климат, снимет административные барьеры, нам поможет лучше видеть и понимать проблемы предпринимательского сообщества и наших инвесторов и в целом позволит дальше развивать малое и среднее предпринимательство на территории г. Горно-Алтайска».

Со стороны малого и среднего бизнеса выступили такие региональные общественные организации как "Объединение предпринимателей" , "Ассоциация туристских организаций", Торгово-промышленная палата, республиканские отделения "Опора России" и "Российский союз промышленников и предпринимателей", а также профильный омбудсмен.