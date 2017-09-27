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Мониторинг численности популяции снежного барса в охотугодьях

Его впервые проводили специалисты комитета по охране животного мира с августа по сентябрь. Известно, что именно Горный Алтай является ареалом обитания самой крупной группировки этой редкой дикой кошки в РФ, и оградить животных от браконьерских посягательств одна из задач комитета.

ВИТАЛИЙ СУРУСМАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЖИВОТНОГО МИРА РА: «При проведении учёта на территории общедоступных охотничьих угодий Кош-Агачского района оперативной группой комитета на расстоянии 400 метров, была замечена особь снежного барса, которая скрадывало, охотилась на стадо сибирских горных козлов, после неудачной охоты ирбис начал движение в противоположную сторону и скрылся в скалах. Нами были найдены следы, по которым мы определили, что это была самка ирбиса с детёнышем, которого не было видно визуально, поскольку он прошёл след в след по следам своей матери».

На месте обследования специалистами комитета была проведена фото и видеофиксация редкого хищника и его следов. Добавим, что учёт количества снежного барса комитет по охране животного мира РА проводит каждую весну и осень. Он показывает, что популяция ирбиса остаётся на стабильном уровне, и насчитывает порядка 40 - 50 особей.