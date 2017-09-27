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Последний в этом году экскурсионный круиз теплохода "Пионер Алтая" собрал журналистов республиканских СМИ

Пресс-тур посвящен Году Экологии, а также 4-летию со дня восстановления теплохода. Остановки у водопада Корбу, заход в поселок Яйлю и заседание медиа-клуба Алтайского заповедника.

Представители пресс-служб, радио, телевидения и газет. Несмотря на капризы погоды, журналисты республиканских СМИ не стали упускать возможность пройтись по известному туристическому маршруту золотого озера Алтая. Осенний пейзаж оказался не менее красивым, чем летний, а туман и облачность только усилили эффект таинственности.

Красивые фото и видео. Для журналистов это оказалось не главным, ведь многие из них - члены медиа-клуба "Заповедь без границ". Одной из главной тем обсуждения стало сохранение уникального природного объекта.

Президент страны Владимир Путин назвал Телецкое озеро одним из символов России и поручил решить вопросы его сохранения на законодательном уровне. Этот вопрос неоднократно поднимал глава республики Александр Бердников во время рабочих поездок в Москву.

Первая остановка - водопад Корбу. Теперь, когда теплоход "Пионер Алтая" возобновил рейсы, это место стало самым посещаемым. За четыре года на борт водного судна поднялись тысячи людей. Владелец Иван Южаков реализует и социальную программу: бесплатные экскурсии для детей. Эту инициативу четыре года назад поддержал и глава региона. Александр Бердников поручил профильным министерствам и ведомствам оказывать поддержку благому делу, чтобы такой отдых стал доступным каждому ребенку. Только за сезон 2017-го года по Телецкому озеру прокатились 545 школьников Турачакского района, в том числе - из труднодоступных сел. На этом предприниматель не останавливается, теперь в планах: обустройство эко-тропы и строительство замка с аквапарком. А заинтересованность в развитии детского туризма оказалась не случайной.

Партнеры по выполнению социальной программы - Алтайский заповедник и администрация Турачакского района. На следующей остановке - поселке Яйлю от имени руководства заповедника за многолетнюю работу по сохранению природного и культурного наследия команде теплохода вручены благодарственные письма. Их получил и заповедник, но уже от администрации Муниципалитета за сотрудничество в организации летнего отдыха детей в рамках частно-государственного партнерства. А по итогам пресс-тура принято решение проводить его регулярно, дважды в год: весной - в начале туристического сезона, и осенью - по его завершению.

Олеся Овсянкина