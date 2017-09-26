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Ровно 5 лет назад после глобальной реконструкции открыли Национальный музей имени А.Анохина

Тысячи экспонатов, сотни экспозиций и множество желающих прикоснуться к богатому прошлому Горного Алтая. И сегодня Национальный музей - это одно из ведущих учреждений культуры РА. Средства на реконструкцию, выделенные ГАЗПРОМОМ, удалось привлечь лично главе субъекта Александру Бердникову.

Кадры пятилетней давности. Горожане и гости столицы помнят это событие и сегодня. Ровно пять лет назад на открытии обновленного здания Национального музея имени Анохина собралось более двух тысяч человек. Среди них и специально прибывший Алексей Миллер. Именно на средства Газпрома и удалось здание музея увеличить вдвое и сделать его одним из современнейших в Сибири.

Десятки залов, 70 тысяч экспонатов, увеличенная после реконструкции вдвое площадь здания. Необходимость строительства нового современного музея в Республике Алтай остро встала в 1993 году, когда экспедиция новосибирских археологов на плато Укок обнаружила мумию древней женщины. А после - десятки попыток вернуть Очы бала из Новосибирска на родину. И в 2006 году, заступив к должности главы субъекта, уже тогда Александр Бердников получил наказ от алтайских старейшин - вернуть принцессу Алтая на родину. Чтобы сдержать данное им слово Бердников обращается за привлечением средств к Газпрому.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им.А.В.АНОХИНА: «Конечно, сегодня оглядываясь назад мы понимаем, что это было событие не только масштаба РА, Сибири и вообще если взять всю Россию. Не каждый день открываются такие музеи с такими большими масштабами. В связи с этим я бы хотела особо подчеркнуть роль главы РА А.Бердникова, который тесно работал с Газпромом и не просто было вытащить огромные деньги на реконструкцию, это ведь не просто реконструкция, а можно сказать новое строительство музея».

Как выразился пять лет назад Алексей Миллер - что наша дружба навсегда, она продолжается и сегодня - вложения ПАО Газпром одной лишь газификацией и строительством музея не ограничиваются. Крайним примером такой вот дружбы является буквально на днях открытый Центр спортивной акробатики.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «То, что касается культурных, социальных, спортивных проектов. Мы в первую очередь ориентируемся на ваши потребности. И выразителем этих потребностей является А.Бердников и я могу сказать, что мы б сотрудничать и реализовывать те проекты, которые РА нужны».

Всего на реконструкцию здания Национального музея было затрачено 742 миллиона рублей, из которых благотворительный вклад «Газпрома» составил 697 миллионов. Сегодня в залах музея прослеживается вся хроника исторических событий с древнейших времен до современности. Всего за пять лет наш музей посетило 200 тысяч человек.