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Кому предоставляют место в общежитии?

Учимся вместе, живем дружно. Для успешной учебы необходимо создать условия, прежде всего, в бытовом плане. С началом учебного года в столицу приехали студенты, многие из них уже заселились в общежития. Во все времена этот вариант был, есть и остается самым оптимальным.

Попасть в общежитие стремится большинство приезжих студентов. Это лучший вариант, и главное - дешевле, чем если бы родители снимали своему чаду квартиру. Но всех заселить невозможно, поэтому основное внимание уделяется социальному положению, и в первую очередь, место предоставляется сиротам и студентам из многодетных семей.

НАДЕЖДА ЛОБАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОБЩЕЖИТИЕМ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: «Наше общежитие предоставлено для проживания иногородних студентов, заселено 340 человек. Я думаю, условия у нас комфортные, обстановка, атмосфера доброжелательная. Студенты наши все довольные».

Санитарные нормы, требования пожарной безопасности - все под контролем, постельное белье меняется еженедельно. В общежитии педагогического колледжа есть все для комфортного проживания, даже предусмотрены отдельные комнаты для родителей.

То же самое можно сказать и про студенческое общежитие Горно-Алтайского госуниверситета. Оно находится в 10 минутах ходьбы от учебного корпуса. Святослав Петухов приехал сюда из бывшей столицы Казахстана - Алма-Аты, сегодня он студент 2-го курса экономико-юридического факультета. Будущий юрист рад, что уже второй год подряд ему посчастливилось попасть в общежитие.

СВЯТОСЛАВ ПЕТУХОВ, СТУДЕНТ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГАГУ: «Я студент-иностранец. И естественно, самый выгодный вариант - это общежитие, а не снимать квартиру. В общежитии довольно таки хорошая цена, причем само общежитие - качество, условия проживания на хорошем уровне».

Всего в общежитии ГАГУ сейчас живут 453 студента. В каждой комнате по 3-4 человека, а электрическая плита, отдельный санузел - одни на секцию. Плата за проживание составляет менее одной тыс. рублей в месяц. В начале учебного года сразу оплачивается весь семестр. Остается только хорошо учиться и помнить, что студенческие годы неповторимы.

Владимир Попошев