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В РА стартовал отопительный сезон

Первыми коммунальщики города подключили к теплоснабжению социальные и образовательные учреждения. Тепло начали подавать и в жилые дома.

+ 8 и ниже. Такая среднесуточная температура воздуха должна продержаться пять дней, чтобы в вашем доме включили отопление. В нашем регионе уже установилась холодная погода: ночью столбик термометра опускается до нуля и даже ниже. Столичные котельные приступили к работе согласно распоряжению мэрии.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «В первую очередь общеобразовательные учреждения наши детсады и школы и многоквартирные жилые дома будут подключены к теплоснабжению в течение 2-3 суток полностью на все объекты подача тепла будет обеспечена. Все остальные здания торговые, офисные, административные здания будут подключаться по мере подачи заявок в адрес теплоснабжающих организаций, от которых они получают тепло. Мы на сегодняшний день полностью готовы по запасам угля 45 дневному. Все что нужно было, предприятиями сегодня подготовлено и мы готовы начинать отопительный сезон».

Работа запущена. Двенадцатая газовая котельная обслуживает один из центральных микрорайонов с 2013 года. Несмотря на то, что все оборудование здесь новое, каждый год проводится обязательный ремонт.

СЕРГЕЙ ДОСТОВАЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖКХ": «Провели замены тепловых участков сетей. По 5 участкам большую работу сделали. В настоящее время все закончили».

Согласно план-графику, подготовка к отопительному сезону уже окончена, завершены плановые и капитальные работы. 28 газовых и 5 угольных котельных готовы. Их запуск начался с 25 сентября. И как отмечают специалисты, он может занять несколько дней.

Анна Скороходова