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Национальная пресса сегодня

В Калмыкии прошел первый международный форум журналистов. Около двухсот представителей СМИ России, Китая и Монголии обсуждали общие проблемы и перспективы развития национальной журналистики. Наш регион представили главные редакторы республиканских изданий «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая».

Национальная печать в России, журналистика Юга России и межрегиональное сотрудничество. Три секции Международного форума, где обсуждаются не только перспективы развития, но и проблемы национальной журналистики. Печатная пресса за последние 20-30 лет претерпела глобальные изменения. Однако, как отмечено на встрече журналистов, сдавать позиции нельзя, потому как в любом регионе - национальная пресса, это, прежде всего хранитель языка. Как оказалось, проблемы в этой области в разных регионах - практически те же самые.

Дискуссионные площадки и круглые столы, экскурсии и выставки, презентации новых проектов, мастер-классы ведущих публицистов страны и встречи с известными деятелями науки и культуры. Все темы, затронутые на форуме, отражали главную идею всего мероприятия - это объединить журналистов на основе духовных ценностей многонациональной России.

Помимо резолюции, были подписаны два соглашения о сотрудничестве. А национальный колорит участники форума смогли почувствовать на празднике, посвященного 152-летию со дня основания столицы Калмыкии - Элисты.

Олеся Овсянкина