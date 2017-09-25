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Крупный пожар произошел в Горно-Алтайске

Пожар в административном здании в центре Горно-Алтайска на территории рынка "Весна" ликвидирован. Пожарным удалось не допустить распространения огня на ближайшие здания. Работа проводилась в сложнейших условиях, при сильном задымлении.

В тушении огня было задействовано 36 человек личного состава и 12 пожарных автомобилей. Сообщение о возгорании поступило поздно, это стало причиной стремительного развития пожара. Люди, находившиеся в здании, самостоятельно пытались его ликвидировать, однако, сделать это им не удалось. Только после того как огонь стал стремительно распространятся по горючим материалам, из которых выполнено здание, они вызвали пожарных.

ДЕНИС ЛИСИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА: «Огонь распространился из-за сильного ветра. На момент тушения пожара было эвакуировано - один газовый баллон и несколько емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью».

Погодные условия сильно усложняли работу, ветер перенес огонь на крышу. Ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью, находившиеся в помещениях под воздействием высокой температуры существенно увеличили площадь возгорания. В здании, кроме автомойки были расположены кафе и торговые павильоны.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причину возникновения возгорания устанавливают дознаватели.

Владимир Попошев при содействии пресс-службы ГУ МЧС по РА