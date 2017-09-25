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В РА отметили день работников леса

День работников леса отметили в национальном театре. Ежегодно в сентябре специалисты лесного хозяйства и охраны лесов принимают поздравления. Заслуженные награды в профессиональный праздник получили сотрудники лесничеств республики.

Леса занимают 66 процентов от всей территории республики Алтай, а это не много ни мало более пяти миллионов гектаров. В лесном хозяйстве региона трудится более 800-сот человек, которые занимаются не только сохранением этого богатства, но и приумножением. В питомниках Горного Алтая выращивают кедры, ели и сосны. Только в этом году саженцы высадили на территории в 2 тысячи гектаров.

Ещё одно важное направление работы - сохранение лесов от пожара. Сегодня охраной лесов Горного Алтая занимается 12 специализированных учреждений, а это практически 300 человек. В составе Авиалесохраны 4 вертолёта и 55 специалистов десантной пожарной службы.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «В этом году, когда у нас в июне начались пожары грозовые, Онгудайский район, Улаганский. Все оперативно сработали, Турачакский, Чойский, Усть-Канский принимали в тушении на той территории. Сплоченная работа не дала разрастись большим пожарам, как в других регионах».

За многолетний добросовестный труд грамотами федерального агентства лесного хозяйства наградили: Ларису Капустину, Сергея Мелентьева и Виктора Суханова. Здесь же Почетные грамоты Республики Алтай, Государственного собрания - Эл Курултай и благодарственное письмо главы РА получили ещё ряд лучших сотрудников лесного хозяйства региона. Большинство награжденных охране лесов отдали ни один десяток лет.

Иван Яськов