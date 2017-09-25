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В Горно-Алтайске открыли Центр спортивной акробатики

Это не только новые возможности, но и новая дорога в спортивное будущее. В Горно-Алтайске открылся Центр спортивной акробатики. Совместный проект правительства республики и компании Газпром стоимостью 160 миллионов рублей станет очередной вехой в развитии спорта в регионе.

Центр акробатики в районе Старого музея сегодня уже воплощает мечты многих ребят постигающих искусство грации, красоты и спорта. Строительство такого объекта - решение не спонтанное. Развитие олимпийских видов спорта - это нужно и престижно для региона. Заниматься акробатикой и художественной гимнастикой хотят многие. Огромное число обращений родителей не остались без внимания главы РА.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «За десять лет открыто много школ, спортивных залов, спортивных сооружений, но, наверное, красивее этого зала, оснащенного самым современным оборудованием для занятий художественной гимнастикой и акробатикой, прыжков на батуте, на спортивной дорожке, нет за Уралом».

Социально-значимые и важные объекты региона под пристальным вниманием властей. Александр Бердников лично контролировал ход строительства центра спортивной акробатики. Практически 100% выделенных финансовых ресурсов на строительство - это средства Газпрома. И сегодня этот, уже реализованный, масштабный проект, отвечает всем современным и спортивным требованиям. На первом этаже размещается зал акробатики, где будут проходить учебно-тренировочные занятия и соревнования. Здесь же оборудованы трибуны на сто человек. Для родителей, сопровождающих детей на занятия, есть помещение, оснащенное аудио - и видеотехникой. Также есть зал для хореографии, комната отдыха.

Восьмиметровая высота зала позволит спортсменам выполнять различные фигуры. В центре ребята смогут заниматься не только спортивной акробатикой, но и художественной гимнастикой, прыжками на батуте, на акробатической дорожке, на двойном минитрампе.

В настоящее время уже 500 детей записались в этот центр, а всего здесь смогут заниматься порядка 700 человек. И теперь у тренеров и воспитанников будет открыта возможность воплотить все мысли и мечты в реальность.

Владимир Виноградов