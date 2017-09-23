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"Историко - культурное наследие, музеи, археология"

Первое занятие недавно созданной в нашем регионе Алтайской музейной академии состоялось в Горно-Алтайске. Оно проходило в форме обучающего семинара, который провел один из ведущих учёных российской академии наук Анатолий Мартынов.

В настоящее время алтайская музейная академия ведёт работу по подписанию соглашений со своими партнёрами - прежде всего это муниципальные музеи, ботанический сад, природные заповедники и другие заинтересованные учреждения, расположенные на территории РА. Именно их сотрудники и стали основными слушателями семинара, проходившего в течение двух дней в национальном музее им. Анохина.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В.АНОХИНА: «Вот это явление новое, в России академии созданы только в Москве, Ростове и в Европе и вот Алтайская академия. И на первое заседание мы пригласили известного археолога, академика Мартынова, профессора из Кемерова. Мы собрали всех желающих и музейщиков, и экологов, и студентов. Речь будет идти об археологии».

Профессор рассказал слушателям семинара о процессе создания музеев различного типа, об использовании в своей работе природных ресурсов без ущерба для них. Состоялась также презентация учебного издания по археологии, обсуждение и дискуссии.

АНАТОЛИЙ МАРТЫНОВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ: «Создаются буквально на глазах новые направления музейные и музеи особенно краеведческие становятся своеобразными интеграционными центрами объединения культуры, науки, образования, сохранения исторического и культурного наследия. И вот эти интеграционные процессы как раз и будут обсуждаться».

Также в рамках семинара прошли практические занятия в экспозициях Национального музея и индивидуальные консультации профессора Анатолия Мартынова по широкому спектру научных и организационных вопросах археологии. Кроме того, руководители региональных музеев и заповедников, договорились работать под единым брендом «Алтай музей».