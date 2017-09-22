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Сегодня в Горно-Алтайске открылась первая международная выставка экспортных товаров «Республика Алтай, Россия – Китай»

Ее организаторами являются республиканское министерство экономического развития и туризма, Торгово-промышленная палата, а также Департамент по коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики при поддержке Правительства РА. Мероприятие направлено на развитие приграничного экспортно-импортного сотрудничества между регионами.

Выставка работает в Национальном театре, сегодня и завтра здесь будет демонстрироваться продукция китайских товаропроизводителей - продукты питания, текстильные изделия, сельхозоборудование и многое другое.

Кроме того, завтра же с 9-ти часов утра на центральной площади Горно-Алтайска пройдет республиканская ярмарка «Дары осени» с участием товаропроизводителей Горного Алтая и других регионов Сибири. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы принять активное участие.