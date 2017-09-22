НОВОСТИ

10 дней в столице республики будет ограничено движение автотранспорта

Это связано с ремонтными работами на объездной дороге. Как сообщается на сайте городской администрации, с 21 сентября проводится ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Бийской. До 30 сентября, ограничение будет действовать от дома №9/2 до дома 80/1 по пр. Коммунистическому в районе Мебельной.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее выбирать маршрут движения и использовать альтернативные пути проезда. В полиции пояснили, что точного графика ограничения движения транспорта нет. Оно будут зависеть от типа проводимых работ и погодных условий.