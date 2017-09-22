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Состоялась 28-ая сессия парламента РА

В работе парламентского заседания приняли участие 37 депутатов из 41-го. Народные избранники рассмотрели 14 вопросов. Среди них были утверждены поправки в законопроекты касающиеся образования, социальной поддержки. В том числе изменения в бюджет 2017-го года в первом и окончательном чтении.

Это первая сессия после парламентских каникул. На рассмотрение и утверждение депутатского корпуса - 14 вопросов - 12 из них законопроектов. Перед началом работы председатель Госсобрания Владимир Тюлентин поздравил Олега Акимова с избранием его главой Усть-Коксинского района.

Основной вопрос повестки - внесение изменений в части доходов и расходов в главный финансовый документ текущего года. Министр финансов Ольга Завьялова подчеркнула основные направления. Законопроектом предусматривается распределение уже утвержденных бюждетных ассигнований на обязательства по указам президента, которые направлены на образование, здравоохранение, региональное развитие, социальное обслуживание. Так, в региональный бюджет поступит 846 млн. рублей федеральных средств в части целевых ресурсов. Средства, в том числе пойдут и на капитальный ремонт гимназии №9 и строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант».

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «В реальный сектор экономики республики представлена поддержка сельского хозяйства и дорожная отрасль. Планируется дополнительно направить 420 млн. рублей. Законопроектом также уточняется размер госдолга республики во исполнении требования бюджетного законодательства».

Поправки в бюджет тщательно рассматривались и обсуждались на заседаниях парламентских комитетов, сам же документ также прошел проверку в контрольно-счетной палате.

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГС-ЭК РА по ФИНАНСОВОЙ, НАЛОГОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ: «Проведена финансово-экономическая экспертиза данного законопроекта, имеются все положительные заключения и профильный комитет предлагает принять законопроект в первом и окончательном чтении».

31 депутат проголосовал "ЗА" принятие законопроекта в первом и окончательном чтении.

По линии образовании. В профильный законопроект вносятся поправки в части финансового обеспечения мероприятий по ликвидации сменности в школах. Все это в рамках государственных гарантий по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

ОЛЬГА БОЛТОШЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РА: «В текущем году осуществляются мероприятия по организации обучения школьников из школ Горно-Алтайска на базе Госуниверситета. Для осуществления указанных мероприятий требуется единовременные дополнительные средства для обеспечения образовательного процесса».

Законопроект принят в первом, втором и окончательном чтениях.

Сессия утвердила 9 членов общественной палаты нового созыва. Из 21 кандидата в состав вошли Дилек Арбакова, Юрий Балакин, Елена Дадочкина, Денис Власенко, Андрей Ищенко, Жанболат Охтубаев, Артур Сабин, Арчын Торбоков и Евгений Тукуеков. Всего в составе общественной палаты будет 27 человек, 9 выбирают депутаты Госсобрания, 9 назначает глава региона и остальные 9 выбираются членами Общественной палаты.