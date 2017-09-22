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Акция "Внимание-пешеход" состоялась в Горно-Алтайске

Сотрудники ГИБДД вышли на переходы столицы вместе с юными инспекторами дорожного движения. В рамках профилактического мероприятия дорожные полицейские раздавали детям световозвращатели в виде подвесок и браслетов.

С начала года на дорогах региона зарегистрировано 26 ДТП с участием детей, в которых 3 несовершеннолетних погибли и 27 получили ранения различной степени тяжести. В 14 дорожно-транспортных происшествиях травмированы 15 подростков-пешеходов. При этом, в 4-х случаях наезды на детей были совершены на переходах.

Переход возле нового корпуса ГАГУ, здесь с этого года занимаются ребята из 1-ой школы и для них это новый маршрут по пути на учёбу. В ходе акции сотрудники ГИБДД призывали пешеходов соблюдать правила дорожного движения, а именно: переходить дорогу только по пешеходному переходу, а в темное время суток на одежде или школьных рюкзаках прикрепить световозвращающие элементы. ЮИДовцы вручали пешеходам листовки: «Стань заметней на дороге», и дарили в подарок световозвращатели в виде подвесок и браслетов.

Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов: очень важно переходить проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, и обязательно убедиться в своей безопасности. Такие несложные правила могут спасти жизнь.

Иван Яськов