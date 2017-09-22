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Суд вынес обвинительный приговор двум жителям Шебалинского района

Уголовное дело в отношении двух жителей Шебалинского района рассмотрено в Горно-Алтайском суде. Мужчинам вынесен обвинительный приговор за совершение грабежа, то е6сть открытого хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, а также за вымогательство.

МАРИНА ГОРБАЧЁВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА г. ГОРНО – АЛТАЙСКА: «Суд установил, что в начале февраля 2017 года осужденные приехали в один из районов г. Горно-Алтайска, где один из них применил насилие в отношении ранее знакомого потерпевшего, подавив его волю к сопротивлению вымогали денежные средства в сумме 40 000 рублей, получив согласие на свои преступные требования злоумышленники уехала. Однако, через некоторое время вернулись и совершили в отношении потерпевшего грабеж, т.е. открыто похитили имущество на сумму 10 000 рублей».

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде 4 лет исправительной колонии общего режима. Второй злоумышленник отделался тремя годами лишения свободы условно.