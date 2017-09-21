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ГТРК "Горный Алтай" запускает цикл передач, посвященный коренным малочисленным народам республики

Сохраняя традиции. ГТРК "Горный Алтай" запускает цикл передач, посвященный коренным малочисленным народам республики. Проект создан при поддержке Правительства региона, а в эфир вышла первая программа, посвященная обычаям кумандинцев.

Теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы. Их в республике проживает более 7 семи тысяч. Популяризировать традиции, язык и обычаи самобытных народов - это основная цель нового телевизионного проекта. 9 августа весь мир отмечал Международный день коренных малочисленных народов. Съемочная группа работала в эти дни в Турачакском районе. За праздником обсуждались и наболевшие вопросы, среди которых знание родного языка, а именно, о том, как важно представителям старшего поколения передать свой опыт молодежи. Оттого и передача корреспондента ГТРК "Горный Алтай" вышла на кумандинском языке.

АРУНА МОНГОЛОВА, АВТОР ПРОЕКТА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ГОРНЫЙ АЛТАЙ": «Проект создан при поддержке Правительства РА. Первая передача посвящена кумандинцам, традициям, обычаям этого народа. Передача подготовлена на кумандинском языке. В дальнейшем мы планируем снять передачи про чалканцев, про тубаларов, шорцев и других коренных малочисленных народов нашего региона».

Аруна и операторы Алексей Кудачин и Айас Чедушев снимали героев около месяца в республике и в Алтайском крае. Затем была работа над текстком на кумандинском языке, и, конечно, самый важный момент - монтаж передачи под руководством Виктора Колондина.

Совместный проект ГТРК «Горный Алтай» при поддержке правительства региона будет продолжен. А те, кто не успели посмотреть программу в эфире, можно воспользоваться нашим сайтом ELALTAY.RU в разделе «Интересное».

Олеся Овсянкина