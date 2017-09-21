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Трудозанятость людей с ограниченными возможностями здоровья

А. Бердников провел рабочее совещание с руководителями органов власти и главами районов в режиме видеоконференцсвязи. Главный вопрос - повышение уровня занятости инвалидов. А их в регионе проживает порядка 22,5 тыс. человек, 8 тыс. из них – трудоспособного возраста.

За последние годы принято множество нормативных актов по расширению доступности образования, медицинского обслуживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня необходимо им создать условия для работы. В прошлом году из республиканского бюджета на организацию самозанятости инвалидов было выделено полмиллиона рублей, в текущем – 600 тыс. рублей.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Из восьми тысяч трудоустроены и занимаются производительным трудом только пятая часть, около 1500 человек. Наша задача - профильным министерствам необходимо подготовить этих людей, обучить, чтобы они могли быть вовлечены в трудовую деятельность. Пусть для кого-то это будет надомный труд. Мы говорим о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации, они и без того испытывают дискомфорт в психологическом плане. Необходимо помочь, чтобы в той среде, где они проживают, они не чувствовали себя ущербными и не оставались без человеческого внимания».

Сегодня налажено тесное взаимодействие с Бюро медико-социальной экспертизы по обмену информацией и ведению персонифицированного учета. На его основе по всей республике выстроена статинформация о работающих/неработающих инвалидах, по заболеваниям, возрасту, уровню образования. Ведется и мониторинг исполнения работодателями требований о выделении им рабочих мест согласно квоте.

АЛЕКСЕЙ САНАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «На 1 июля текущего года работодателями создано 373 рабочих места для инвалидов в счет установленных квот, из них 343 рабочих места заняты работающими инвалидами».

Отмечается и незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов. Тогда как инвалиды в поиске работы стали обращаться чаще и уровень трудоустройства увеличился. Этому послужило проведение профориентационной работы, мероприятий по социальной адаптации. В ходе обсуждения А. Бердников поручил главам районов выявить всех инвалидов трудоспособного возраста, подготовить и принять программы по увеличению сферы занятости этой категории граждан. Сюда можно привлечь бизнес-сообщество, крупных сельхозтоваропроизводителей. При этом среди граждан с ограниченными возможностями необходимо провести анкетирование, чтобы выявить тех, кто испытывает потребность трудиться.