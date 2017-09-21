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Около 100 женщин воспользуются ЭКО

Современное оборудование и квалифицированные кадры. Сегодня это Горно-Алтайский перинатальный центр. На роды сюда приезжают не только жительницы республики, но и соседних регионов. Здесь дают шанс стать матерью и с помощью процедуры ЭКО. До конца года ею смогут воспользоваться около ста женщин.

Родить здорового ребенка - мечта каждой женщины. Ежедневно в перинатальном центре РА проходит порядка 10-17 родов. Только за 8 месяцев этого год здесь появилось на свет 1 654 малыша. Сотрудники центра бережно относятся к здоровью женщины и ребенка, и отмечают, что возможность стать матерью теперь есть у каждой. Процедурой ЭКО -экстракорпорального оплодотворения, в этом году в Республике Алтай уже воспользовались 142 женщины. До конца года ее смогут пройти еще около ста, бесплатно по полису ОМС.

ПАВЕЛ РЕШЕТОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: «В этом году РА получила беспрецедентное количество квот на процедуру эко. Это очень большие деньги, и той помощи, которую мы раньше никогда не видели, и до конца года у нас еще остались квоты, поэтому все желающие обзавестись малышом, а то как правило и двумя после эко обратиться к своему участковому врачу или непосредственно к нам».

215 квот - в семь раз больше, чем в прошлом. Процедура и обследование бесплатные. Никаких очередей и листов ожидания. По решению комиссии каждая обратившаяся в центр пациентка, с имеющимся пакетом документов, может выбрать медицинское учреждение.

ТАТЬЯНА ПОНОСОВА, ЗАВЕДУЩАЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА: «Женщина может воспользоваться правом выбора и поехать в любой город, регион который предоставляет такую услугу обязательного медицинского страхования на процедуру эко».

Ближайшие клиники в Барнауле, Новосибирске, Томске и Новокузнецке. По статистике, в РА бесплодием страдают около двухсот человек. Но теперь и у них есть шанс родить ребенка. Сделать ЭКО это могут не только семьи, но и женщины, не имеющие партнера, воспользовавшись донорской базой.

Сегодня в перинатальном центре не только высококвалифицированные специалисты, но и новые аппараты ультразвуковой диагностики, кольпоскопии, гистероскопии. Современное оборудование позволяет провести качественное обследование. Еще одно новшество - теперь в экстренных случаях женщин из отдаленных сел могут доставить в Горно-Алтайск санитарным вертолетом.