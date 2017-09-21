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Школу безопасности прошли старшеклассники РА

9 команд из Чойского, Чемальского, Шебалинского, Турачакского районов и Горно-Алтайска испытали свои силы в полевых условиях. В ходе соревнований школьники проявили себя в умении действовать в условиях чрезвычайной ситуации, оказывать доврачебную помощь, проводить спасательные работы в тайге и на воде.

Ребята жили в палаточном лагере среди сосен на территории учебно-тренировочного центра «Азимут» в Чемальском районе. Сами готовили пищу на костре и обустраивали свой быт.

Ориентирование, подъем, траверс и спуск по веревочным перилам, навесная переправа - вот лишь некоторые дисциплины, в которых состязались школьники. В Этом году "Школа Безопасности" посвящена году гражданской обороны. Соревнования проводятся ежегодно во всех субъектах страны. «Школа безопасности» формирует у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях.

3-е место в состязаниях заняли ребята из Иогача, вторые - воспитанники гимназии имени Плакаса и победители, уже в девятый раз, представители села Кебезень команда -"Эдельвейс". Стоит отметить, что представители Турачакского района неоднократно достойно представляли нашу республику на Межрегиональных соревнованиях Сибирского федерального округа. В этом году на соревнованиях в Кузбассе команда «Эдельвейс» заняла первое место в направлении «Юный водник».