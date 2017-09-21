НОВОСТИ

Новому составу городского совета депутатов вручили мандаты

Всего в голосовании на выборах приняли участие 13 387 человек, что составило 31% от общего числа избирателей, рассказала председатель городской территориальной избирательной комиссии Инна Лобанова. По итогам выборов наибольший процент проголосовавших у партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 47,24%, затем с большим отрывом КПРФ, «РОДИНА», ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Имена победителей по одномандатным округам вы видите на своих экранах. Их получили представители политической партии «Единая Россия», набравшие большинство голосов.

Список нового состава городского Совета депутатов под одномандатным округам:

1. Челчушев Владимир Борисович

2. Кончев Владимир Егорович

3. Пекпеев Экене Сергеевич

4. Зырянова Галина Ивановна

5. Яимов Игорь Эжерович

6. Татин Эжер Георгиевич

7. Попошев Петр Борисович

8. Галкин Владимир Михайлович

9. Нечаев Юрий Викторович

10. Кошкина Александра Егоровна

По партийным спискам из 11 мандатов шесть получили представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это Андрей Ялбаков, Сергей Белобородов, Елена Басаргина, Сергей Якутко, Виталий Уин, Алексей Ивашкин. Два мандата представители партии КПРФ - Николай Ким и Михаил Савенко. По одному представитель партии «РОДИНА» - Мария Демина, либералдемократ Дмитрий Софронов и справедливорос Владимир Шваба.

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РА: «Уважаемые депутаты, поздравляю вас с победой, достойной. Пожелаю вам всего наилучшего, чтобы ваша работа была благом для нашего города Горно-Алтайска».