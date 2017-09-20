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Ещё пять МВт в систему возобновляемой энергии РА

Солнечную электростанцию открыли в Онгудайском районе. Наш регион - ведущий в стране по развитию зелёной энергетики. Так называемый кластер возобновляемой энергетики успешно развивается РА уже четвёртый год.

В РА где до этого по сути не было собственной серьёзной генерации, и практически всю энергию регион получал по линиям Бийского энергоузла, сейчас успешно формируется кластер возобновляемой экологически абсолютно чистой и как её ещё называют зелёной энергетики. Открывая станцию, глава Александр Бердников назвал это событием не только республиканского, но и всероссийского масштаба, напомнив, что реализация таких проектов в нашей стране началась именно с Республики Алтай.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Раньше в России такой мощности солнечной станции никто не возводил, это дело государственной важности, потому что первую солнечную станцию в 2014 году запустил кто? Президент страны В. Путин. Можно много говорить о чистоте наших рек и озёр, других вещах, которые даны нам богом, но реализация таких вещей как строительство солнечных станций которые позволили сохранить например прекрасную Катунь, и не портить нашу уникальную природу, можно много говорить об экобезопасности и делать в этом направлении конкретные шаги, которыми мы занимаемся на протяжении ряда лет. Это и приход в республику газа, напрашивается цитата из книги про Петра Первого - мы прорубаем окно в Европу, а мы свами прорубаем в будущее нашей страны, нашей республики».

В торжественной церемонии открытия принял также участие основной инвестор этих проектов - генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

ИГОРЬ ШАХРАЙ АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ХЭВЕЛ": «Для успешной реализации таких проектов нужно в первую очередь желание руководства республики поддержка таких проектов, банковское финансирование, техническая реализация конечно же солнечная инсоляция. Республика Алтай обладает всеми необходимыми компетенциями, мы очень быстро в срок реализуем все эти аналогичные проекты. В 18, 19 году мы планируем запуск ещё 80 мегаватт станций в РА.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Конечно это и поступление различных налогов в бюджет республики, районов, это создание новых рабочих мест, по обслуживанию станций, это только наши люди прошедшие спецобучение, даём такой шанс веры в будущее подрастающему поколению, они уже будут стремиться к получению новых специальностей».

Инвестиции в этот объект составили более 500 млн. рублей. На его строительстве трудились специалисты исключительно из Республики Алтай. Подрядчик – компания "Солнечная Энергия" в лице её гендиректора Андрея Ялбакова в очередной раз доказали, что являются высококлассными специалистами всероссийского уровня, о чём говорят многочисленные заказы на подобные объекты поступающие со всех уголков нашей страны.

Три года назад Владимир Путин сказал, что использование альтернативных источников энергии – должно стать одним из приоритетов развития и именно Республика Алтай является «очень хорошим примером того, что и как нужно делать» в этом направлении.

Символично, что самые масштабные работы по строительству солнечных электростанций развернулись в 2017 году, объявленным в нашей стране годом экологии.

Алексей Параев