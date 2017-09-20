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Состоялось заседание двух комитетов парламента

Внесение изменений в действующий республиканский бюджет, формирование нового состава Общественной палаты и создание рабочей группы для работы над проектом закона "О бюджете РА" на следующий период. Эти и другие вопросы обсудили на заседании сразу двух комитетов Госсобрания - по национальной и аграрной политике.

Республиканский бюджет 2017-го и плановый период 18-го и 19-го годов претерпел изменения. Они затронули все приложения законопроекта. Доходы и расходы увеличены на сумму поступивших ассигнований из федерального бюджета. Это 846 млн рублей, 389 млн - субсидии, субвенции 33 млн, а также межбюджетные трансферты по части дорожного фонда и безвозмездные поступления на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отдельное внимание уделено сельскому хозяйству, тут увеличение составило 21 млн руб.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «5 млн. на содержание товарно-маточного поголовья КРС мясных пород, 9 млн. - на племдело, 4 - гранты сельхозпотребителям. Кроме того, в рамках бюджета минсельхоза произведены перераспределения бюджетных ассигнований по предложению минсельхоза».

Средства перераспределны и на наращивание поголовья маралов, овец и коз, а также приобретение семян с учетом доставки в районы, приравненные к Крайнему северу. Дополнительные ассигнования предусмотрены также на эпизоотические мероприятия по выявлению чумы и тушение лесных пожаров.

Что касается Общественной палаты РА, в октябре заканчивается ее срок полномочий. Новый состав будет избираться уже по новым порядкам, с другими сроками и количеством членов палаты. Депутаты предложили включить сюда людей из самых разных сфер, по одному представителю от каждой конфессии и 9 человек, по новым правилам, утверждает республиканский парламент.

Напомним, очередная 28-ая сессия республиканского парламента состоится 22 сентября. Трансляцию заседания в режиме он-лайн можно будет посмотреть на сайте Госсобрания - Эл Курултай.